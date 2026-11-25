Anleger, die vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 60,00 CHF. Bei einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 166,667 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9 016,67 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 9,83 Prozent vermindert.

Alle Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at