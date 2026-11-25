Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition
|
25.11.2026 10:03:42
SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 60,00 CHF. Bei einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 166,667 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9 016,67 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 9,83 Prozent vermindert.
Alle Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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