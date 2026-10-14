Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anlage
|
14.10.2026 10:05:04
SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 159,490 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien wären am 13.10.2026 8 389,15 CHF wert, da der Schlussstand 52,60 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 16,11 Prozent verkleinert.
Am Markt war Landis+Gyr (Landis Gyr) jüngst 1,48 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Landis+Gyr (Landis Gyr)
Analysen zu Landis+Gyr (Landis Gyr)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Landis+Gyr (Landis Gyr)
|56,80
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.