SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 159,490 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien wären am 13.10.2026 8 389,15 CHF wert, da der Schlussstand 52,60 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 16,11 Prozent verkleinert.

Am Markt war Landis+Gyr (Landis Gyr) jüngst 1,48 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at