SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 04.02.2025 wurden Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 60,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier investiert hätte, hätte er nun 165,017 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 943,89 CHF, da sich der Wert eines Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteils am 03.02.2026 auf 54,20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 10,56 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 1,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at