Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment
|
04.02.2026 10:04:58
SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 04.02.2025 wurden Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 60,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier investiert hätte, hätte er nun 165,017 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 943,89 CHF, da sich der Wert eines Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteils am 03.02.2026 auf 54,20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 10,56 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 1,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Landis+Gyr (Landis Gyr)
Analysen zu Landis+Gyr (Landis Gyr)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Landis+Gyr (Landis Gyr)
|58,80
|-0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.