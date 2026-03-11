SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier statt. Der Schlusskurs der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 70,05 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 14,276 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 50,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 723,77 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 27,62 Prozent.

Alle Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at