SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Dividende zahlt lastminutecom an Anteilseigner aus

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert lastminutecom am 24.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,38 CHF zu zahlen. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben. Die gesamte Dividendenausschüttung von lastminutecom beläuft sich auf 4,22 Mio. CHF. Damit wurde die lastminutecom-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 32,80 Prozent vermindert.

lastminutecom-Aktie mit Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der lastminutecom-Titel via SIX SX bei einem Wert von 12,75 CHF. Am 25.06.2026 wird die lastminutecom-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den lastminutecom-Aktienkurs haben. Die Dividendenausschüttung an die lastminutecom-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Die lastminutecom-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,91 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,36 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Kurs von lastminutecom via SIX SX um 22,73 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -5,09 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von lastminutecom

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,56 EUR. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,03 Prozent hinzugewinnen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel lastminutecom

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens lastminutecom beträgt aktuell 137,907 Mio. CHF. Das lastminutecom-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 12,77. Der Umsatz von lastminutecom betrug in 2025 338,640 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 1,02 CHF.

Redaktion finanzen.at