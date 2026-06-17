lastminute.com Aktie

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WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

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Investmentbeispiel 17.06.2026 10:04:19

SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in lastminutecom von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das lastminutecom-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,000 lastminutecom-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 12,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,00 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,00 Prozent angewachsen.

Der lastminutecom-Wert an der Börse wurde auf 137,23 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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