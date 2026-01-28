lastminute.com Aktie

lastminute.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

lastminutecom-Investition im Blick 28.01.2026 10:04:00

SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein lastminutecom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 28.01.2016 wurde die lastminutecom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die lastminutecom-Aktie bei 11,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das lastminutecom-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,909 lastminutecom-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des lastminutecom-Papiers auf 14,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 309,09 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +30,91 Prozent.

lastminutecom wurde am Markt mit 153,61 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

