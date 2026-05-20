lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|lastminutecom-Anlage im Blick
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20.05.2026 10:04:25
SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine lastminutecom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
lastminutecom-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11,40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 877,193 lastminutecom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 921,05 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Anteils am 19.05.2026 auf 12,45 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 9,21 Prozent.
Alle lastminutecom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 132,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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