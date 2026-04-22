lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Langfristige Performance
|
22.04.2026 10:03:49
SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in lastminutecom von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades lastminutecom-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,51 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 105,152 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 314,41 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Papiers am 21.04.2026 auf 12,50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 31,44 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von lastminutecom bezifferte sich zuletzt auf 136,88 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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