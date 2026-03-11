lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Langfristige Investition
|
11.03.2026 10:03:51
SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem lastminutecom-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem lastminutecom-Papier statt. Der Schlusskurs der lastminutecom-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 45,045 lastminutecom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.03.2026 gerechnet (13,00 CHF), wäre das Investment nun 585,59 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -41,44 Prozent.
lastminutecom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 137,83 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu lastminute.com N.V.
|
10:03
|SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem lastminutecom-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
05.03.26
|Freundlicher Handel: SPI liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: So steht der SPI am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
04.03.26
|SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI aktuell: SPI notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in lastminutecom von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)