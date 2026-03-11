lastminute.com Aktie

WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

Langfristige Investition 11.03.2026 10:03:51

SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem lastminutecom-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in lastminutecom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem lastminutecom-Papier statt. Der Schlusskurs der lastminutecom-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 45,045 lastminutecom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.03.2026 gerechnet (13,00 CHF), wäre das Investment nun 585,59 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -41,44 Prozent.

lastminutecom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 137,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

