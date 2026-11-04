SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 04.11.2016 wurde das lastminutecom-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,70 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 729,927 lastminutecom-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 7 284,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9,98 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,15 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für lastminutecom eine Börsenbewertung in Höhe von 105,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at