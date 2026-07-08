lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Profitable lastminutecom-Investition?
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08.07.2026 10:03:40
SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor 5 Jahren bedeutet
Am 08.07.2021 wurde die lastminutecom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die lastminutecom-Aktie an diesem Tag bei 38,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,632 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.07.2026 auf 13,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34,21 CHF wert. Mit einer Performance von -65,79 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
lastminutecom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 139,47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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