lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Lukrative lastminutecom-Investition?
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29.04.2026 10:03:44
SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem lastminutecom-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,70 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 787,402 lastminutecom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (11,95 CHF), wäre das Investment nun 9 409,45 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 9 409,45 CHF entspricht einer negativen Performance von 5,91 Prozent.
Der lastminutecom-Wert an der Börse wurde auf 124,73 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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