SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in lastminutecom gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem lastminutecom-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,70 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 787,402 lastminutecom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (11,95 CHF), wäre das Investment nun 9 409,45 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 9 409,45 CHF entspricht einer negativen Performance von 5,91 Prozent.

Der lastminutecom-Wert an der Börse wurde auf 124,73 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at