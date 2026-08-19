lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Performance unter der Lupe
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19.08.2026 10:03:37
SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das lastminutecom-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die lastminutecom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,250 lastminutecom-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des lastminutecom-Papiers auf 12,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,50 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von lastminutecom belief sich zuletzt auf 131,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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