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WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

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Profitable lastminutecom-Investition? 09.09.2026 10:03:55

SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen lastminutecom-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die lastminutecom-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die lastminutecom-Aktie bei 14,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das lastminutecom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,143 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 71,43 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Anteils am 08.09.2026 auf 10,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 28,57 Prozent verringert.

Alle lastminutecom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 109,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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