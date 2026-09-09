lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Profitable lastminutecom-Investition?
|
09.09.2026 10:03:55
SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Die lastminutecom-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die lastminutecom-Aktie bei 14,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das lastminutecom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,143 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 71,43 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Anteils am 08.09.2026 auf 10,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 28,57 Prozent verringert.
Alle lastminutecom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 109,29 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu lastminute.com N.V.
|
09.09.26
|SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.09.26
|Börse Zürich in Rot: SPI legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.09.26
|Börse Zürich: SPI präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI klettert letztendlich (finanzen.at)
|
02.09.26
|Handel in Zürich: SPI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
02.09.26
|SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.08.26
|SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
19.08.26
|SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu lastminute.com N.V.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|lastminute.com N.V.
|10,50
|0,00%