lastminute.com Aktie

lastminute.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

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Lukrative lastminutecom-Investition? 03.06.2026 10:03:41

SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in lastminutecom gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden lastminutecom-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der lastminutecom-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26,95 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die lastminutecom-Aktie investierten, hätten nun 37,106 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des lastminutecom-Papiers auf 13,35 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 495,36 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 50,46 Prozent.

Jüngst verzeichnete lastminutecom eine Marktkapitalisierung von 139,03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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