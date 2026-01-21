lastminute.com Aktie

lastminute.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

Performance unter der Lupe 21.01.2026 10:04:21

SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren lastminutecom-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der lastminutecom-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die lastminutecom-Aktie an diesem Tag 25,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,000 lastminutecom-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der lastminutecom-Aktie auf 14,45 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57,80 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 42,20 Prozent.

Insgesamt war lastminutecom zuletzt 151,68 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

