lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Hochrechnung
|
22.07.2026 10:04:24
SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 22.07.2025 wurde das lastminutecom-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die lastminutecom-Aktie bei 15,90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 628,931 lastminutecom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.07.2026 8 333,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,25 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,67 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von lastminutecom belief sich zuletzt auf 135,70 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu lastminute.com N.V.
|
12:27
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
22.07.26
|SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.07.26
|SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem lastminutecom-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.07.26
|SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
02.07.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
01.07.26
|SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
01.07.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu lastminute.com N.V.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|lastminute.com N.V.
|14,40
|3,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.