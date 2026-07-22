lastminute.com Aktie

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WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

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Hochrechnung 22.07.2026 10:04:24

SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die lastminutecom-Aktie Anlegern gebracht.

Am 22.07.2025 wurde das lastminutecom-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die lastminutecom-Aktie bei 15,90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 628,931 lastminutecom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.07.2026 8 333,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,25 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,67 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von lastminutecom belief sich zuletzt auf 135,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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