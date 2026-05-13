lastminute.com Aktie

lastminute.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

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Profitabler lastminutecom-Einstieg? 13.05.2026 10:04:04

SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden lastminutecom-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die lastminutecom-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,000 lastminutecom-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.05.2026 301,25 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,05 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 69,88 Prozent verringert.

Der Börsenwert von lastminutecom belief sich jüngst auf 135,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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