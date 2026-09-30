lastminute.com Aktie

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WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

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lastminutecom-Investmentbeispiel 30.09.2026 10:03:37

SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in lastminutecom-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

lastminutecom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das lastminutecom-Papier an diesem Tag 39,30 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die lastminutecom-Aktie investierten, hätten nun 2,545 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des lastminutecom-Papiers auf 9,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25,19 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 74,81 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von lastminutecom bezifferte sich zuletzt auf 98,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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