So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in lastminutecom-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden lastminutecom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39,20 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die lastminutecom-Aktie investierten, hätten nun 255,102 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der lastminutecom-Aktie auf 9,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 295,92 CHF wert. Damit wäre die Investition um 77,04 Prozent gesunken.

lastminutecom war somit zuletzt am Markt 93,30 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at