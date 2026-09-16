SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in lastminutecom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden lastminutecom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,15 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die lastminutecom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 66,007 lastminutecom-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 9,56 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 631,02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,90 Prozent verringert.

Der Börsenwert von lastminutecom belief sich jüngst auf 100,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at