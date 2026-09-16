lastminute.com Aktie

lastminute.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende lastminutecom-Investition? 16.09.2026 10:03:41

SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in lastminutecom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden lastminutecom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,15 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die lastminutecom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 66,007 lastminutecom-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 9,56 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 631,02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,90 Prozent verringert.

Der Börsenwert von lastminutecom belief sich jüngst auf 100,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu lastminute.com N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu lastminute.com N.V.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

lastminute.com N.V. 10,10 0,00% lastminute.com N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendieren aufwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen