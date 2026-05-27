SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in lastminutecom von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades lastminutecom-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die lastminutecom-Aktie an diesem Tag bei 15,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,369 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.05.2026 82,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,90 CHF belief. Damit wäre die Investition um 17,83 Prozent gesunken.

Am Markt war lastminutecom jüngst 126,32 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at