SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leclanche (Leclanché SA) von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Leclanche (Leclanché SA)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,59 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investiert hat, hat nun 3 861,004 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Leclanche (Leclanché SA)-Aktie auf 0,11 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 424,71 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 95,75 Prozent abgenommen.

Alle Leclanche (Leclanché SA)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 192,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at