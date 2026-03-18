SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leclanche (Leclanché SA) von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Leclanche (Leclanché SA) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Leclanche (Leclanché SA)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Leclanche (Leclanché SA)-Anteile betrug an diesem Tag 0,94 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investiert, befänden sich nun 10 683,761 Leclanche (Leclanché SA)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.03.2026 1 239,32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,12 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 87,61 Prozent verringert.

Leclanche (Leclanché SA) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 174,83 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at