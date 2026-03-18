Leclanche Aktie
WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119
|Langfristige Anlage
|
18.03.2026 10:04:50
SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leclanche (Leclanché SA) von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurden Leclanche (Leclanché SA)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Leclanche (Leclanché SA)-Anteile betrug an diesem Tag 0,94 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investiert, befänden sich nun 10 683,761 Leclanche (Leclanché SA)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.03.2026 1 239,32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,12 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 87,61 Prozent verringert.
Leclanche (Leclanché SA) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 174,83 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leclanche (Leclanché SA)
|
09:29
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
18.03.26
|SIX-Handel SPI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.03.26
|SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leclanche (Leclanché SA) von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
18.03.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
16.03.26
|Stabiler Handel: SPI beginnt den Handel wenig verändert (finanzen.at)
|
13.03.26
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.03.26
|Zuversicht in Zürich: Das macht der SPI am Freitagnachmittag (finanzen.at)