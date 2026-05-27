Leclanche Aktie
WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119
|Rentables Leclanche (Leclanché SA)-Investment?
|
27.05.2026 10:03:35
SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor einem Jahr verloren
Das Leclanche (Leclanché SA)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,21 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 473,934 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.05.2026 40,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,09 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59,62 Prozent verringert.
Insgesamt war Leclanche (Leclanché SA) zuletzt 137,75 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leclanche (Leclanché SA)
|
10:03
|SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
26.05.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
21.05.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
20.05.26
|SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Leclanche (Leclanché SA)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.05.26
|Gewinne in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.05.26
|SIX-Handel: SPI mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.05.26
|Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
18.05.26
|Zuversicht in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.at)