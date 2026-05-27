Leclanche Aktie

Leclanche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119

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Rentables Leclanche (Leclanché SA)-Investment? 27.05.2026 10:03:35

SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Leclanche (Leclanché SA) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Leclanche (Leclanché SA)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,21 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 473,934 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.05.2026 40,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,09 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59,62 Prozent verringert.

Insgesamt war Leclanche (Leclanché SA) zuletzt 137,75 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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