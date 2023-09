SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Leclanche (Leclanché SA)-Investment eingefahren

Vor Jahren in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 0,66 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 508,296 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 844,65 CHF, da sich der Wert eines Leclanche (Leclanché SA)-Papiers am 19.09.2023 auf 0,56 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 844,65 CHF, was einer negativen Performance von 15,54 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Leclanche (Leclanché SA) eine Marktkapitalisierung von 323,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

