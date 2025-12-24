SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Leclanche (Leclanché SA)-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Leclanche (Leclanché SA)-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Leclanche (Leclanché SA)-Papier an diesem Tag 1,07 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 93,458 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 0,14 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13,08 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 86,92 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Leclanche (Leclanché SA) eine Börsenbewertung in Höhe von 165,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at