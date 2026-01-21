Leclanche Aktie
WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119
|Lukratives Leclanche (Leclanché SA)-Investment?
|
21.01.2026 10:04:21
SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Leclanche (Leclanché SA)-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,09 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investiert, befänden sich nun 91,743 Leclanche (Leclanché SA)-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14,31 CHF, da sich der Wert einer Leclanche (Leclanché SA)-Aktie am 20.01.2026 auf 0,16 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -85,69 Prozent.
Der Leclanche (Leclanché SA)-Wert an der Börse wurde auf 230,47 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
