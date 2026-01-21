Leclanche Aktie

Lukratives Leclanche (Leclanché SA)-Investment? 21.01.2026 10:04:21

SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Leclanche (Leclanché SA)-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,09 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investiert, befänden sich nun 91,743 Leclanche (Leclanché SA)-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14,31 CHF, da sich der Wert einer Leclanche (Leclanché SA)-Aktie am 20.01.2026 auf 0,16 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -85,69 Prozent.

Der Leclanche (Leclanché SA)-Wert an der Börse wurde auf 230,47 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Leclanche (Leclanché SA) 0,16 -0,31% Leclanche (Leclanché SA)

