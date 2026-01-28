Leclanche Aktie

WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119

Leclanche (Leclanché SA)-Anlage unter der Lupe 28.01.2026 10:04:00

SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leclanche (Leclanché SA)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Leclanche (Leclanché SA)-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Leclanche (Leclanché SA)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 370,370 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Leclanche (Leclanché SA)-Papiers auf 0,14 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,22 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 94,78 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Leclanche (Leclanché SA) belief sich zuletzt auf 216,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

