Leclanche Aktie

Leclanche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119

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Performance unter der Lupe 06.05.2026 10:05:22

SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leclanche (Leclanché SA) von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Leclanche (Leclanché SA)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Leclanche (Leclanché SA)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Leclanche (Leclanché SA)-Papier bei 0,60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investierten, hätten nun 167,785 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 16,78 CHF, da sich der Wert einer Leclanche (Leclanché SA)-Aktie am 05.05.2026 auf 0,10 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 83,22 Prozent abgenommen.

Leclanche (Leclanché SA) wurde am Markt mit 150,57 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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