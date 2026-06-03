Leclanche Aktie

Leclanche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119

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Leclanche (Leclanché SA)-Anlage 03.06.2026 10:03:41

SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leclanche (Leclanché SA) von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Leclanche (Leclanché SA)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 0,54 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investiert, befänden sich nun 1 865,672 Leclanche (Leclanché SA)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.06.2026 167,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,09 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 83,21 Prozent.

Leclanche (Leclanché SA) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 135,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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