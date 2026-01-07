SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leclanche (Leclanché SA) von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Leclanche (Leclanché SA)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0,21 CHF. Bei einem Leclanche (Leclanché SA)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 739,336 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 758,29 CHF, da sich der Wert eines Leclanche (Leclanché SA)-Papiers am 06.01.2026 auf 0,16 CHF belief. Mit einer Performance von -24,17 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Leclanche (Leclanché SA) bezifferte sich zuletzt auf 170,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

