Leclanche Aktie

Leclanche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 07.01.2026 10:03:58

SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leclanche (Leclanché SA) von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Leclanche (Leclanché SA)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0,21 CHF. Bei einem Leclanche (Leclanché SA)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 739,336 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 758,29 CHF, da sich der Wert eines Leclanche (Leclanché SA)-Papiers am 06.01.2026 auf 0,16 CHF belief. Mit einer Performance von -24,17 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Leclanche (Leclanché SA) bezifferte sich zuletzt auf 170,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Leclanche (Leclanché SA)

mehr Nachrichten

Analysen zu Leclanche (Leclanché SA)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Leclanche (Leclanché SA) 0,16 5,21% Leclanche (Leclanché SA)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen