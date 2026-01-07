Leclanche Aktie
WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119
|Performance im Blick
|
07.01.2026 10:03:58
SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leclanche (Leclanché SA) von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden Leclanche (Leclanché SA)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0,21 CHF. Bei einem Leclanche (Leclanché SA)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 739,336 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 758,29 CHF, da sich der Wert eines Leclanche (Leclanché SA)-Papiers am 06.01.2026 auf 0,16 CHF belief. Mit einer Performance von -24,17 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Leclanche (Leclanché SA) bezifferte sich zuletzt auf 170,27 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leclanche (Leclanché SA)
|
12:27
|SPI aktuell: SPI schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
07.01.26
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
07.01.26
|SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leclanche (Leclanché SA) von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
07.01.26
|Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|SIX-Handel: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
05.01.26
|Leclanché nimmt nach Zwischenfall die Produktion der M3-Module wieder auf (EQS Group)
Analysen zu Leclanche (Leclanché SA)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Leclanche (Leclanché SA)
|0,16
|5,21%