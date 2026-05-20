Leclanche Aktie
WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119
|Investmentbeispiel
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20.05.2026 10:04:25
SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Leclanche (Leclanché SA)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Leclanche (Leclanché SA)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,04 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3 289,474 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.05.2026 286,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,09 CHF belief. Mit einer Performance von -97,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Leclanche (Leclanché SA) jüngst 139,23 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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