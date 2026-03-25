Leclanche Aktie
WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119
|Performance im Blick
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25.03.2026 10:04:44
SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor 10 Jahren angefallen
Die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 3,07 CHF. Bei einem Leclanche (Leclanché SA)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,573 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.03.2026 3,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,12 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 3,91 CHF entspricht einer negativen Performance von 96,09 Prozent.
Der Marktwert von Leclanche (Leclanché SA) betrug jüngst 180,74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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