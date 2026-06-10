SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEM von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in LEM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das LEM-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das LEM-Papier bei 2 205,00 CHF. Bei einem LEM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,045 LEM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (441,00 CHF), wäre die Investition nun 20,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 80,00 Prozent verringert.

Der LEM-Wert an der Börse wurde auf 518,98 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at