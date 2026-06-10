LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Profitabler LEM-Einstieg?
|
10.06.2026 10:04:15
SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEM von vor 3 Jahren gekostet
Das LEM-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das LEM-Papier bei 2 205,00 CHF. Bei einem LEM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,045 LEM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (441,00 CHF), wäre die Investition nun 20,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 80,00 Prozent verringert.
Der LEM-Wert an der Börse wurde auf 518,98 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEM S.A.
|
10:04
|SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEM von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.06.26
|SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEM von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
28.05.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
28.05.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.05.26