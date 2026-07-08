LEM Aktie

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WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626

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LEM-Investment im Blick 08.07.2026 10:03:40

SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEM von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in LEM eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

LEM-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 2 205,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,454 LEM-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 413,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 187,30 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81,27 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von LEM bezifferte sich zuletzt auf 485,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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