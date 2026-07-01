LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Langfristige Performance
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01.07.2026 10:04:13
SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEM-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden LEM-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die LEM-Aktie bei 822,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die LEM-Aktie investiert hat, hat nun 0,122 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.06.2026 56,45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 464,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 43,55 Prozent verkleinert.
Alle LEM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 536,35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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