SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEM von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in LEM-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die LEM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 860,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das LEM-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,116 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 307,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35,76 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 64,24 Prozent vermindert.

Der LEM-Wert an der Börse wurde auf 358,86 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at