LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|LEM-Performance im Blick
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22.07.2026 10:04:24
SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEM von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem LEM-Papier statt. Der Schlusskurs der LEM-Anteile betrug an diesem Tag 880,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die LEM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,114 LEM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 396,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45,06 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 54,94 Prozent.
Der LEM-Wert an der Börse wurde auf 428,94 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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