SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEM von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in LEM gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem LEM-Papier statt. Der Schlusskurs der LEM-Anteile betrug an diesem Tag 880,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die LEM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,114 LEM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 396,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45,06 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 54,94 Prozent.

Der LEM-Wert an der Börse wurde auf 428,94 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at