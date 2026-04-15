LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|LEM-Investment im Blick
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15.04.2026 10:04:18
SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEM von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde die LEM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des LEM-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2 015,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die LEM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,496 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 328,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 163,03 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 83,70 Prozent.
Der LEM-Wert an der Börse wurde auf 359,16 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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