SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEM von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in LEM eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden LEM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 488,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,049 LEM-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 621,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 272,54 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,25 Prozent erhöht.

Am Markt war LEM jüngst 718,10 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at