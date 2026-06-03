SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEM von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in LEM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das LEM-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 735,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die LEM-Aktie investiert hat, hat nun 13,605 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 598,64 CHF, da sich der Wert eines LEM-Papiers am 02.06.2026 auf 485,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,01 Prozent abgenommen.

LEM wurde am Markt mit 527,36 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at