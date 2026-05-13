LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Profitable LEM-Anlage?
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13.05.2026 10:04:04
SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 3 Jahren bedeutet
Am 13.05.2023 wurde das LEM-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 2 000,00 CHF wert. Bei einem LEM-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,000 LEM-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 317,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 585,00 CHF wert. Mit einer Performance von -84,15 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war LEM jüngst 366,93 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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