SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in LEM-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 18.02.2023 wurden LEM-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 1 988,00 CHF. Bei einem LEM-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,030 LEM-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.02.2026 auf 320,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 612,17 CHF wert. Mit einer Performance von -83,88 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

LEM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 364,28 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at