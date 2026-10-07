LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Langfristige Anlage
|
07.10.2026 10:03:42
SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem LEM-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2 100,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,762 LEM-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 711,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 385,71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,14 Prozent verringert.
Der Börsenwert von LEM belief sich jüngst auf 777,08 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEM S.A.
|
10:03
|SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.10.26
|SPI aktuell: SPI klettert letztendlich (finanzen.at)
|
30.09.26
|SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.09.26
|SPI aktuell: SPI sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Zürich in Rot: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
23.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
23.09.26
|SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEM von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu LEM S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LEM S.A.
|739,00
|-2,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.