SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in LEM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem LEM-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2 100,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,762 LEM-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 711,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 385,71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,14 Prozent verringert.

Der Börsenwert von LEM belief sich jüngst auf 777,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at