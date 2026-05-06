SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren LEM-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

LEM-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 728,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,374 LEM-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 304,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 417,58 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -58,24 Prozent.

LEM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 341,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at