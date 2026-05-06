LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Lohnender LEM-Einstieg?
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06.05.2026 10:05:22
SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor einem Jahr bedeutet
LEM-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 728,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,374 LEM-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 304,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 417,58 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -58,24 Prozent.
LEM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 341,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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