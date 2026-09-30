SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in LEM gewesen.

LEM-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2 045,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,489 LEM-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 321,27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 657,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 67,87 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von LEM belief sich jüngst auf 733,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at