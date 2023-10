SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leonteq von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Leonteq-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37,67 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,548 Leonteq-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.10.2023 auf 38,65 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 026,09 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 2,61 Prozent gleich.

Leonteq wurde am Markt mit 691,38 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at