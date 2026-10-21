Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Frühe Anlage
|
21.10.2026 10:03:28
SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Leonteq-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Leonteq-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Leonteq-Anteile bei 15,56 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 642,674 Leonteq-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Leonteq-Papiers auf 20,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 949,87 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 29,50 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Leonteq belief sich zuletzt auf 354,71 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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